Solvay Aktie: Kann das wirklich sein?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solvay beträgt 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Chemikalien-Branche (mit einem KGV von 0) einem durchschnittlichen Niveau entspricht. Somit wird Solvay in puncto fundamentaler Kriterien als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Solvay-Aktie eine Abweichung von +7,16 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer positiven Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage um -6,79 Prozent darunter, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Solvay-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben bzw. 25 Tage. Dabei ergibt sich für die Solvay-Aktie ein Wert für den RSI7 von 65,64 und für den RSI25 von 64,58, was zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Aktie von Solvay hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,23 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" und der Branche "Chemikalien" eine Überperformance darstellt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.