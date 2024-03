Solvay Aktie: Es wird konkret!

Die Chemieunternehmen Solvay hat eine Dividende von 3,59 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Solvay-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Was die Aktienkursentwicklung betrifft, so erzielte Solvay in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,23 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" eine Outperformance von +41,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Solvay mit 41,23 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Solvay in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Solvay bei 24,55 EUR liegt, was eine Distanz von +1,95 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +10,99 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für die Aktie aus charttechnischer Sicht führt.