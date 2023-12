Solvay ADR Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Die Solvay-Aktie wird derzeit positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 103,91 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 112,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,12 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (102,14 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Solvay-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Solvay-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,65 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" hat die Solvay-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,23 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 41,23 Prozent entspricht und zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.