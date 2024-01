Solvay ADR Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Solvay diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings lag der Fokus in den vergangenen Tagen eher auf negativen Themen rund um Solvay, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Solvay mit einer Rendite von 41,23 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 41 Prozent darüber liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Chemikalien"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0 Prozent, liegt Solvay ebenfalls deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solvay-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 93,28 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,14 EUR liegt, was einer Abweichung von -71,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (60,72 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (56,95 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In der Summe ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Solvay-Aktie als "Schlecht" in der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich Solvay gab, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Solvay daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.