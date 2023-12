Solvay ADR Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Der Aktienkurs von Solvay in der "Materialien"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 41,23 Prozent erzielt, was mehr als 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Solvay mit 41,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Solvay in den letzten 7 Tagen beträgt 25,72 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Solvay überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Solvay-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, ohne dass positive oder negative Meinungen veröffentlicht wurden.

Die technische Analyse der Solvay-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 72,53 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem die Abweichung bei 64,94 Prozent liegt und die Aktie somit auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt erhält Solvay aufgrund der Analyse der verschiedenen Faktoren ein "Neutral"-Rating, das darauf hindeutet, dass die Aktie keine klare Richtung zeigt und Anleger vorsichtig sein sollten.