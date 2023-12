Solvay ADR Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Solvay hat basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs derzeit eine schlechte Performance. Der GD200 des Wertes liegt bei 98,8 EUR, während der Aktienkurs bei 27,21 EUR liegt, was einer Abweichung von -72,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 82,33 EUR, was einer Abweichung von -66,95 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Solvay in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +41,23 Prozent gezeigt, verglichen mit ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent verzeichneten. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Solvay mit 41,23 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Solvay derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daraus ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.