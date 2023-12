Solvay ADR Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Solvay":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solvay beträgt 16, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche einem durchschnittlichen Niveau entspricht. Basierend auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Solvay einen Wert von 28,35, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist jedoch mit einem Wert von 82,94 auf eine "schlechte" Einschätzung hin. Insgesamt wird der RSI als neutral bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerdiskussion zeigen größtenteils positive Rückmeldungen zu Solvay. In den letzten vier Wochen wurde jedoch eine Verschlechterung der Stimmung festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert.

Insgesamt erhält Solvay eine positive Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien aufgrund der verschlechterten Stimmung eine negative Bewertung erhalten.