Solvay ADR Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Solvay hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,23 Prozent erzielt, was 41,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Chemikalienbranche beträgt 0 Prozent, und Solvay übertrifft diesen Wert um 41,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Solvay-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Mit einem RSI7 von 65,64 und einem RSI25 von 64,58 erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an neun Tagen eine positive Stimmung und neutral an fünf Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Solvay. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Solvay-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der eine Abweichung von +7,16 Prozent aufweist. Allerdings erhält die Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -6,79 Prozent. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.