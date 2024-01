Solution Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Solution verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -23,21 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,89 Prozent, wobei Solution mit 32,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Solution-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,29 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,31 CAD liegt damit deutlich darüber (Unterschied von +6,9 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,25 CAD) liegt mit einer Abweichung von +24 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Solution-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Solution liegt bei 5,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Solution-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass Solution über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für Solution eine Bewertung von "Schlecht" in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs, "Gut" in der technischen Analyse und dem Relative Strength Index, sowie "Neutral" im Sentiment und Buzz.