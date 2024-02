Solution Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Solution-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,33 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,43 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnet Solution eine Rendite von -6,44 Prozent, was mehr als 10 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Finanzsektors liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,48 Prozent, während Solution mit 7,92 Prozent deutlich darunter liegt. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Solution-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Die Werte des RSI7 (66,67) und RSI25 (53,33) führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Solution-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,295 CAD liegt, was einer Abweichung von +5,36 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Solution-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Entwicklung des Aktienkurses und der technischen Analyse insgesamt eine weniger positive Bewertung.