Solutianceo.n. Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Solutiance zeigt einen Wert von 34,38, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 24 auf, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Daher wird dieser Wert als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Solutiance weisen eine durchschnittliche Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Solutiance beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den sozialen Medien wurde Solutiance in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.