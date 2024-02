Solutiance Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Solutiance beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Solutiance von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Solutiance keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Solutiance derzeit ein "Gut" erhält. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 1,67 EUR, während der Kurs der Aktie bei 2,5 EUR um +49,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 1,99 EUR, was einer Abweichung von +25,63 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Abschließend wird Solutiance anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 3,85 Punkten, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 9,86 und bestätigt somit ebenfalls eine überverkaufte Situation. Daraus ergibt sich für Solutiance eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich unserer Analyse.