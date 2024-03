Solutiance Aktie: Wann tut sich was?

Die Aktie von Solutiance wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert bei 1,71 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,38 EUR liegt, mit einem Unterschied von +39,18 Prozent. Auf Basis dieser Daten wurde die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wurde analysiert, und auch hier lag der letzte Schlusskurs (2,08 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+14,42 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führte.

Die Anleger-Stimmung bei Solutiance in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führte, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wurde.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Solutiance aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -17,67 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhielt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) zur Beurteilung des aktuellen Status der Aktie herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage lag bei 78,95 Punkten, was bedeutet, dass die Solutiance-Aktie als überkauft eingestuft wurde und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Der RSI25 hingegen lag bei 35,82, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wurde. Somit erhielt Solutiance auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der Analyse.