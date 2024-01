Soluna Holdings Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Soluna-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 2,24 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,24 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Aus Sicht der technischen Analyse ergibt sich für die Soluna-Aktie ein Durchschnitt von 5,08 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,82 USD, was einem Unterschied von -24,8 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Von besonderer Bedeutung ist auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 3,27 USD liegt, was einem Plus von +16,82 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Soluna-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Vergleich wird Soluna als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt für elektronische Geräte und Komponenten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 29,97, was einem Abstand von 49 Prozent zum Branchen-KGV von 59,04 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Soluna ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.