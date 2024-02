Soluna Holdings Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Dividende von Soluna zeigt aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -2,21 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Soluna von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 29 auf, was bedeutet, dass die Börse 29,97 Euro für jeden Euro Gewinn von Soluna zahlt. Dies liegt 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 58 und führt zu einer Unterbewertung des Titels, der daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Soluna ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt. Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Soluna daher als "Gut"-Wert bewertet.