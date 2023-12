Soluna Holdings Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Soluna hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennen kann. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Soluna-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Soluna eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Soluna mit 3,12 USD -5,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei -41,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Soluna besonders positiv diskutiert, wobei sieben Tage von positiven Themen geprägt waren und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, wodurch sie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Soluna 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 60,94) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird Soluna aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.