Solstad Offsho Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Solstad Offshore Asa bei 35,9 NOK liegt, was einer Entfernung von +26,19 Prozent vom GD200 (28,45 NOK) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 35,4 NOK, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,41 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Solstad Offshore Asa als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Solstad Offshore Asa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich beobachten, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum jedoch positiv zugenommen, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Solstad Offshore Asa in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Solstad Offshore Asa-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (43) als auch der 25-Tage-RSI (46,13) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Solstad Offshore Asa.