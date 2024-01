Solstad Offsho Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den vergangenen zwei Wochen wurden die Aktien von Solstad Offshore Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte jedoch festgestellt werden, dass sich die Stimmung für Solstad Offshore Asa in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Solstad Offshore Asa festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für Solstad Offshore Asa einen Wert von 53,1 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die technische Analyse der Solstad Offshore Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 25,85 NOK liegt. Der letzte Schlusskurs mit 37 NOK weicht somit um +43,13 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 29,08 NOK über dem letzten Schlusskurs (+27,24 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Solstad Offshore Asa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.