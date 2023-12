Solomon Systech Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Wesbanco":

Die Solomon Systech-Aktie wird in Bezug auf die technische Analyse bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,41 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,31 HKD liegt, was einer Abweichung von -24,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,33 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,06 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält somit für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Solomon Systech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, während der RSI25 bei 58,33 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ist keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Solomon Systech festzustellen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Abschließend betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,38 Euro, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 14. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.