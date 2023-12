Solo Oil Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Scirocco Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,38 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 0,225 GBP, was einem Abstand von -40,79 Prozent entspricht, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,34 GBP, was einer Differenz von -33,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI der Scirocco Energy bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 88, was ebenfalls als überkauft gilt und somit zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Scirocco Energy auf sozialen Plattformen neutral. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Scirocco Energy-Aktie bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was einen geringeren Ertrag von 11,91 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.