Solo Brands Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie der Solo Brands wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 8,38 USD, was einer Erwartung von 247,51 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,41 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Solo Brands als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 90,91, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 57,59 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Solo Brands-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt von 4,6 USD) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt von 3,03 USD) Vergleich unter den letzten Schlusskursen liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen im Internet deuten auf eine starke Aktivität in Bezug auf Solo Brands hin, was eine langfristig positive Einschätzung zur Folge hat. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.