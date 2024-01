Solo Brands Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien bezüglich Solo Brands ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu erkennen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Bewertung der Analysten für Solo Brands war in den letzten 12 Monaten 4-mal "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite mit "Gut" bewertet. Im vergangenen Monat ergab sich jedoch eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 51,17 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 8,38 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

In der technischen Analyse erhält die Solo Brands-Aktie unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -0,72 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Solo Brands zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Solo Brands daher mit "Neutral" bewertet, basierend auf dem RSI.