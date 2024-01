Solo Brands Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Solo Brands hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 52,27 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Solo Brands. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Solo Brands als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt mehrheitlich positive Meinungen über Solo Brands wider, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung führt.