Solo Brands Aktie: Der Knall ist da!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Solo Brands-Aktie stattgefunden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Solo Brands-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Solo Brands. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 8,38 USD, was ein Aufwärtspotential von 235 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (2,5 USD) bedeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Solo Brands ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren aufzuzeigen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Solo Brands-Aktie beträgt aktuell 4,67 USD, was einem deutlichen Abweichung von -46,47 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (2,5 USD) entspricht. Daher erhält Solo Brands in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,4 USD liegt mit einer Abweichung von -26,47 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Solo Brands-Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. Bezüglich Solo Brands wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Stimmungsbild.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) gilt die Solo Brands-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 58,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61,54 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.