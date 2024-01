Solo Brands Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Solo Brands-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Solo Brands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,45, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,7, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei einer Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Solo Brands-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 5,58 USD. Der letzte Schlusskurs (6,16 USD) liegt deutlich darüber (Unterschied +10,39 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+25,2 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Solo Brands-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was ein "Gut"-Rating ergibt. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 8,38 USD, was ein Aufwärtspotential von 35,96 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Solo Brands-Aktie. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.