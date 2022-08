Sollten Sie jetzt in Starbox Group Holdings investieren?

Starbox Group Holdings mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia, will den Markt für neue Börsengänge beleben und ein profitables Geschäft in der aufstrebenden Finanztechnologiebranche (Fintech) anbieten. Konkret bietet Starbox ein Ökosystem für Bargeld-Rabatte, digitale Werbung und Zahlungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen an. Der anfängliche Fokus des Unternehmens auf den südostasiatischen Markt bietet möglicherweise ein spannendes Wachstumspotenzial. Starbox Group Holdings:… Hier weiterlesen