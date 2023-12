Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Yunnan Luoping Zinc and Electricity?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie. Bei der Bewertung von Yunnan Luoping Zinc & Electricity wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Yunnan Luoping Zinc & Electricity investiert, eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 1,96 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Yunnan Luoping Zinc & Electricity bei 6,98 CNH verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 7,32 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von +4,87 Prozent entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 7,08 CNH angenommen, was einer Differenz von +3,39 Prozent entspricht und somit ein neutrales Signal liefert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunnan Luoping Zinc & Electricity 82. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung in dieser Kategorie.