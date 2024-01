Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Yifan Pharmaceutical?

Yifan Pharmaceutical übertrifft die Branche in verschiedenen Bereichen

Yifan Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,41 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Yifan Pharmaceutical eine Outperformance von +20,39 Prozent erzielt hat. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von -1,64 Prozent im letzten Jahr die Konkurrenz um 22,44 Prozent übertroffen. Aufgrund dieser starken Überperformance hat das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Yifan Pharmaceutical derzeit mit einem Wert von 63,16 als "Neutral" eingestuft wird, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich jedoch ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Yifan Pharmaceutical derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yifan Pharmaceutical derzeit bei 14,3 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,54 CNH erreicht. Dies führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 15,08 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit -3,58 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Insgesamt übertrifft Yifan Pharmaceutical die Konkurrenz in verschiedenen Bereichen, was das Unternehmen zu einer interessanten Option für Investoren machen könnte.