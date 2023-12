Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, World Houseware?

Das Unternehmen World Houseware wird derzeit als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,35 liegt. Dies führt zu einer guten fundamentale Bewertung der Aktie.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in Bezug auf das Unternehmen gab, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso wird die Diskussionsintensität als neutral bewertet, da keine signifikanten Änderungen in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt wurden.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat World Houseware im vergangenen Jahr eine Rendite von -21 Prozent erzielt, was 18,91 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" beträgt -2,13 Prozent, wobei World Houseware aktuell 18,87 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält die World Houseware-Aktie aufgrund der fundamentalen, sentimentalen und technischen Bewertung ein neutrales Gesamturteil.