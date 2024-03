Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Warehouses de Pauw Comm VA?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Warehouses De Pauw CVA zeigt, dass der Kurs von 24,8 EUR um -3,54 Prozent vom GD200 (25,71 EUR) entfernt ist. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 26,34 EUR. Das bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,85 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Warehouses De Pauw CVA in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was darauf hindeutet, dass die Einschätzung insgesamt "Neutral" ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 65,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher das Rating "Schlecht".

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Warehouses De Pauw CVA festgestellt werden. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie Warehouses De Pauw CVA basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.