Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Walmart?

Die Walmart-Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysekriterien. Die 200-Tage-Linie (GD200) für die Aktie liegt bei 156,95 USD, während der Aktienkurs bei 162,39 USD liegt, was einem Abstand von +3,47 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 157,87 USD, was einer Differenz von +2,86 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als eher neutral bewertet, wobei in den letzten beiden Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab jedoch auch 5 positive und 3 negative Signale, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat die Walmart-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,73 Prozent erzielt, was jedoch 155,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt die Aktie jedoch um 18,15 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auf fundamentaler Ebene wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit mit 23,35 bewertet, was 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.