Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Visteon?

Die Automobilzulieferer-Aktie Visteon schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 3830,25 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3830,25 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Visteon in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell etwa gleich viel wie üblich im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Visteon-Aktie derzeit eine negative Entwicklung aufweist. Der GD200 liegt bei 137,83 USD, während der Aktienkurs bei 124,9 USD um -9,38 Prozent darunter liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 121,4 USD, was einer Abweichung von +2,88 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Wert ist. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" hat Visteon in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,41 Prozent erzielt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Visteon 3,27 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt zeigt sich eine ähnliche Rendite im Branchenvergleich und eine Unterperformance im Sektorvergleich.