Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Verizon Communications?

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Aktieneinschätzungen. Bei Verizon Communications wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat Verizon Communications in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,76 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Unterperformance von -74,16 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite jedoch um 3,16 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an sechs Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen Verizon Communications gesprochen. Deshalb wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht" Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aktuell erzielt die Aktie von Verizon Communications eine Dividendenrendite von 6,29 %, was 1,68 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.