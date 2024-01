Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Uber?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Uber. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt bekommt Uber für diese Stufe daher ein "Gut".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Uber-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,23 USD. Der letzte Schlusskurs (62,41 USD) weicht somit um +37,98 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +10,4 Prozent, weshalb die Uber-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 22 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Uber vergeben. Auch für den vergangenen Monat ergibt sich ein positives Bild: 1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht". Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Allerdings erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 62,41 USD eine Entwicklung von -15,31 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 52,86 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Daher ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Uber liegt bei 45,24, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.