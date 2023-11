Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, UBS?

Dividende: Die Kapitalmärkte von Ubs schütten derzeit eine Dividendenrendite von 2,23 % aus, was 4,05 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "schlecht".

Sentiment und Buzz: Um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten, haben wir sowohl Analysen von Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild der Stimmungslage. Die Aktie von Ubs zeigt eine mittlere Aktivität und eine "neutral" Bewertung. Die Stimmungsänderung für Ubs ist positiv, was zu einem "guten" Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "gut" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Ubs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,38 % erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Kapitalmärkte-Branche im Durchschnitt um 5,33 % gestiegen, was einer Outperformance von +55,05 % entspricht. Der Finanzsektor hatte eine mittlere Rendite von 8,17 % im letzten Jahr. Ubs liegt 52,21 % über diesem Durchschnittswert. Insgesamt wird Ubs in dieser Kategorie als "gut" eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte daher kurzfristig einen Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ubs betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 75,63 Punkten und zeigt somit an, dass Ubs überkauft ist. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation bei Ubs an. Daher wird das Wertpapier mit "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ubs-Wertpapier somit eine "schlechte" Bewertung in diesem Abschnitt.