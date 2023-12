Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Turkiye Garanti Bankasi?

In den letzten vier Wochen konnte bei Turkiye Garanti Bankasi eine Verbesserung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie mit "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Turkiye Garanti Bankasi-Aktie zeigt sich ein Wert von 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird hierfür ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei einer Dividendenrendite von 6,18 % liegt der Ertrag bei Turkiye Garanti Bankasi 132,49 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens mit "Schlecht".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert mit 3,29 um 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Turkiye Garanti Bankasi eine positive Bewertung mit "Gut".

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz positiv sind, der RSI jedoch gemischte Signale zeigt und die Dividendenpolitik negativ bewertet wird. Die Aktie wird jedoch aufgrund des niedrigen KGV positiv bewertet.