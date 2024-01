Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, TreeHouse Foods?

Weitere Suchergebnisse zu "Ashtead Group":

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,04 liegt der Wert der Treehouse Foods-Aktie unter dem Branchendurchschnitt von 34,51, was zeigt, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse, zeigt der aktuelle Kurs der Treehouse Foods von 41,55 USD eine Entfernung von -10,66 Prozent vom GD200 (46,51 USD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 40,9 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Treehouse Foods-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite für Treehouse Foods beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Treehouse Foods-Aktie bei -17,04 Prozent, was 184 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite in der "Nahrungsmittel"-Branche bei -10,75 Prozent, wobei Treehouse Foods auch hier mit einer Rendite von 6,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.