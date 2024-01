Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Toyo Shutter?

Die Toyo Shutter-Aktie wird derzeit anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 614,13 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 678 JPY (+10,4 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 678,38 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-0,06 Prozent) und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Toyo Shutter-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt. Die soziale Medienanalyse ergab, dass die Kommentare und Themen rund um Toyo Shutter neutral waren. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Toyo Shutter-Aktie ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI7 von 29,82 zu, während der RSI25 von 57,69 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert blieb. Daher erhält die Toyo Shutter-Aktie ein "Neutral"-Rating.