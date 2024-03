Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Tianjin Benefo Tejing Electric?

Die technische Analyse der Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,42 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,18 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,43 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 5,04 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +2,78 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, jedoch in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 10,81 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tianjin Benefo Tejing Electric-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für den RSI als auch für den RSI25, der eine relative Bewegung auf 25 Tage ausdrückt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".