Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, TherapeuticsMD?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Therapeuticsmd-Aktie neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Therapeuticsmd-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,5 und ein Wert für den RSI25 von 41,84, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Therapeuticsmd ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien gab es in den vergangenen beiden Wochen weder positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Therapeuticsmd in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Therapeuticsmd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,45 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 2,32 USD liegt und der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Therapeuticsmd-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.