Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Tellhow Sci-Tech?

Die Firma Tellhow Sci-tech hat eine Dividende von 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,62 %) ist die Ausschüttung niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tellhow Sci-tech untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tellhow Sci-tech. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Tellhow Sci-tech liegt bei 48 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50,52 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Tellhow Sci-tech damit insgesamt ein "Neutral"-Rating in allen genannten Punkten.