Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Teladoc Health?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Teladoc Health ist derzeit negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Entsprechend wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 15,12 USD um 18,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um 26,82 Prozent unter dem GD200 befindet.

Die Analysten bewerten die Teladoc Health-Aktie derzeit als "Neutral", mit 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 43,3 Prozent zeigt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Teladoc Health derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Teladoc Health-Aktie, basierend auf der Anlegerstimmung, technischen Analyse und Analystenbewertungen.