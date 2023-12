Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Tegna?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tegna wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,92 Punkte, was darauf hinweist, dass Tegna momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,68, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da bei Tegna keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Tegna auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Dies führt auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Neutral". Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 19,5 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tegna ist überwiegend positiv. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung bei Tegna.