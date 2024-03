Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Tambourah Metals?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tambourah Metals als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tambourah Metals-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 36 und ein RSI25-Wert von 42,39, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tambourah Metals-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,15 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,096 AUD deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Tambourah Metals wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "schlecht" führt. Allerdings verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einem "gut"-Rating führt. Die Aktie wurde in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was ebenfalls zu einem "gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tambourah Metals-Aktie eine neutrale Einschätzung auf Basis des Relative Strength Index, eine unterschiedliche Bewertung auf Grundlage der technischen Analyse und eine gemischte Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung und des Diskussions-Levels.