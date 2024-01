Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, T-Mobile US?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für T-Mobile US wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 45,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 32,12, der ebenfalls auf eine "neutrale" Einstufung hindeutet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat T-Mobile US im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was 2,19 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt T-Mobile US jedoch um 77,13 Prozent unter diesem Wert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei T-Mobile US derzeit bei 1, was zu einer negativen Differenz von -6,09 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von T-Mobile US eine Bewertung als "schlecht" von den Analysten.

Die Analysten haben T-Mobile US in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 187 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,31 Prozent bedeutet und somit von den Analysten als "gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung der Analysten für die Aktie von T-Mobile US als "gut".