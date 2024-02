Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Super Micro Computer?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Aktie von Super Micro Computer wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 6 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen eingestuft. Daraus ergibt sich für die langfristige Betrachtung eine positive Einschätzung. Im letzten Monat gab es 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was kurzfristig zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 515,38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -40,07 Prozent bedeutet und daher als negativ eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Super Micro Computer festgestellt. Negative Auffälligkeiten wurden in den sozialen Medien registriert, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch intensiver, weshalb hier eine positive Bewertung erfolgt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine negative Einschätzung für Super Micro Computer in dieser Kategorie.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat sich die Aktie von Super Micro Computer mit einer Rendite von 587,25 Prozent deutlich besser entwickelt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt die Rendite mit 591,39 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Super Micro Computer-Aktie beträgt 0 Prozent, was 11569,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine eher neutrale Einschätzung für die Aktie von Super Micro Computer.