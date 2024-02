Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, SuperGroup ADR?

Die Superdry-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 52,89 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33 GBP liegt, was einem Abweichung von -37,61 Prozent entspricht. Die kurzfristige Analyse zeigt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 31,52 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,7 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Superdry-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Superdry-Aktie fällt positiv aus, mit 1 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 500 GBP, was einer erwarteten Performance von 1415,15 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung ist daher "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Superdry in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) wird die Superdry-Aktie als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,68, was einen Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,39 ergibt, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.