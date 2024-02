Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Suga?

Die Dividendenpolitik von Suga wird von Analysten derzeit neutral bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 6, was eine positive Differenz von +0,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ergibt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Suga in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,3 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -13,1 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 3,74 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Suga ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suga liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Suga zahlt. Dies ist 79 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 30. Auf dieser Grundlage wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Suga war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, ebenso wie das Anleger-Sentiment.