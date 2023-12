Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Starmap Medicine?

Die Inkon Life-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Bewertungskategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Inkon Life-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,69 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,81 CNH liegt, was einer Abweichung von +1,12 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 10,22 CNH, was einer Abweichung von +5,77 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielte die Inkon Life-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent, was 4,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -7,29 Prozent, wobei Inkon Life aktuell 0,65 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inkon Life-Aktie liegt bei 36,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" für die Inkon Life-Aktie.