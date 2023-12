Sollten Anleger sich jetzt Sorgen machen, Sotkamo Silver AB?

Anleger-Sentiment für Sotkamo Silver erhält "Gut"-Einschätzung

Das Anleger-Sentiment für Sotkamo Silver basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Dividendenpolitik erhält "Schlecht"-Bewertung

Die Dividendenrendite von Sotkamo Silver beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,32) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Fundamentale Bewertung als "Gut"

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Sotkamo Silver als unterbewertet betrachtet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,77 gehandelt, was einen Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 115,4 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.

Relative Strength Index zeigt "Neutral"-Bewertung

Der Relative Strength Index (RSI) von Sotkamo Silver liegt bei 67,88, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt erhält Sotkamo Silver auf Basis des Anleger-Sentiments, der Dividendenpolitik, der fundamentalen Bewertung und des Relative Strength Index eine Gesamtbewertung von "Neutral".

